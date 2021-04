Tredde kear EK-goud foar roeister Clevering: "Spannender as oars"

De lêste twa kear waarden se ek Europeesk kampioen. Elisabeth Hoogerwerf, Karolien Florijn, Veronigue Meester en Clevering wûnen freed de heat en giene as favoryt de finale yn. Se pakten nei de earste 500 meter fuort in heale sekonden foarsprong. Nei 1.500 meter hiene se dy foarsprong útwreide en wie de foarsprong 1,69 op de nûmer twa op Ierlân.

"Ik fûn it hiel spannend yn it foar, dizze kear", sei Clevering. En dat wie dus net foar neat. "De Ieren hienen behoarlik wat snelheid, dat hie ik wol yn 'e gaten. It wie ek spannend dat we se pas yn de finale troffen. Gelokkich wie it mar 2.000 meter. As it 2.100 meter west hie, dan wie it wol hiel spannend wurden. En it wie al spannender as oars, want de foarige kear leinen we bêst in ein foar. No wie it mar in lytse meter."