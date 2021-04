Roeister Ymkje Clevering wer Europeesk kampioen, sulver foar Jorritsma

De lêste twa kear waarden se ek Europeesk kampioen. Elisabeth Hoogerwerf, Karolien Florijn, Veronigue Meester en Clevering wûnen freed de heat en giene as favoryt de finale yn. Se pakten nei de earste 500 meter fuort in heale sekonden foarsprong. Nei 1.500 meter hiene se dy foarsprong útwreide en wie de foarsprong 1,69 op de nûmer twa op Ierlân.

Nederlân moast in bytsje bystjoere, om't se tichtby de boeien kamen. Ierlân sette rjochting de finish de sprint yn en kaam tichtby. Nederlân pakte de winst mei 0,45 sekonde foarsprong op nûmer twa Ierlân. Grut-Brittannië waard op hast fjouwer sekonden tredde.

Sulver foar Jorritsma

Aletta Jorritsma fan Tsjummearum pakte sulver mei de Holland Acht, achter Roemenië. De Roemenen wiene yn de heat ek al de rapsten, foar Nederlân. De Roemenen pakten yn it begjin fan de finale in lytse foarsprong en bouden dy stadichoan út. Op de finish hiene se trije sekonden foarsprong op Nederlân. Efter de Holland Acht wie der lykwols gjin druk. Ruslân waard op fiif sekonden fan Nederlân tredde. Ferline jier waard Nederlân krekt efter Dutslân tredde. Dútslân waard no fiifde.

Van der Bij fjirde

Jan van der Bij fan Aldegea (Sm.) waard fjirde mei de fjouwer sûnder stjoerman. Ferline jier pakten se de Europeeske titel, mar die Grut-Brittanje net mei. It siet oan it begjin fan de race ticht byinoar. Nei in kwart hie Nederlân fiif hûndertsten foarsprong op de Britten. Nei de helte fan de race pakten de Britten lykwols in pear meter foarsprong en dy joegen se net mear fuort. Nederlân hie hieltyd in lytse foarsprong op de Roemenen. Mar se seagen oan de ein dat de Roemenen en de Italianen oer Nederlân hinne giene en Nederlân fjirde waard.