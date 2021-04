Opgroeie yn finzenisdoarp: ferhalen fan ûntsnappingen en nuverlingen

Syn jongste jierren brocht Van den Brink troch yn it finzenisdoarp en dêrnei ferhuze de famylje nei in pleats krekt bûten Veenhuizen. Trije boeken binne der yntusken fan syn hân kaam mei ferhalen oer de skiednis en barrens yn Veenhuizen.

Tsientallen oppassers hawwe ferteld wat sy allegearre belibbe hawwe, fan jong oant âld. Oant 1985 wie Veenhuizen in echt finzenisdoarp, dêr't eins allinnich mar feroardielden en amtners (oppassers) wennen. Ea begûn it as earmekoloanje foar 'paupers', mar stadichoan waard it mear in finzenis.

Finzenis yn oarlochstiid

Doe't Clemens berne waard wie it al in echte finzenis en dan ek noch yn oarlochstiid. De earste oantinkens yn syn libben binne fan lange rigen mânlju dy't yn finzenispakken nei de binnenpleats giene of nei it lân om te wurkjen. Ek de bakker wit hy noch goed. Dêr krige hy altyd in kreakeling. Mar ek de mishanneling fan finzenen seach hy, dat hat in net út te wiskjen yndruk makke. "De gruwelen gaan nog over mijn rug als ik daar aan terugdenk".