WEROMBLIK: De tongblierútbraak yn Fryslân yn 2001

Tongblier yn Fryslân

Op 11 april 2001 die bliken dat it firus ek yn Fryslân wie. Der waard in gefal fan tongblier fêststeld op in molkfeebedriuw yn Ie. Ek op in pleats yn Eanjum dûkte in swiere fertinking op en in dei letter waard it twadde tongbliergefal offisjeel bekendmakke.

It betsjutte dat al it fee fan dizze twa pleatsen en dat yn in straal fan twa kilometer yn de omjouwing romme wurde moast, om de fersprieding fan it firus de kop yn te drukken.