Flater yn Waterkaarten-app: snelfarre op Burgumer Mar dêr noch tastien

Neffens de Waterkaarten app leit der yn de Burgumer Mar in snelfargebiet, wylst dy op dit stuit net bestiet. De app wurdt in soad brûkt yn de wettersport en krijt stipe fan de ANWB. De app lit in strook sjen dêr't oerdeis gjin snelheidsbeheiningen foar snelle motorboaten binne, mar dy binne der dus wol. Om it snelfarren yn de Burgumer Mar hat in soad te dwaan west. Yn july 2019 is in pilot foartidich stopset, dêr't yn augustus fan dat jier ek de rjochter it foarearst mei iens wie.