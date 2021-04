Plysje siket tsjûgen fan swiere mishanneling op De Drift yn Drachten

De plysje is driuwend op syn nei tsjûgen fan in swiere mishanneling op De Drift yn Drachten. De mishanneling barde sneontejûn om 21.00 oere hinne. De plysje wit dat der nei njoggenen twa froulju oer De Drift rieden. Sy hawwe by in makelderskantoar op 'e hichte fan it Raadhuisplein de auto oan de kant set en it slachtoffer oansprutsen. Dêrmei hawwe sy neffens de plysje mooglik slimmere gefolgen foarkaam.