Keunstwurk fan Jentsje Popma keazen as nij logo foar Stichting Nijkleaster

Stichting Nijkleaster hat in nij logo: it keunstwurk De Hynsteblom fan Jentsje Popma. De stichting, dy't plannen hat foar in eigen kleaster by Jorwert, hat sûnt 2013 goeie bannen mei Popma. De keunstner skonk syn atelier en talleaze keunstwurken oan Nijkleaster. Yn de syktocht nei nije wizen om út te dragen wêr't de stichting foar stiet, foel it each op it keunstwurk út 1963. Yn in nije ynterpretaasje, dêr't de trije sirkels yn de Hynsteblom in sintrale rol spylje.