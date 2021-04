Cambuur Sjoernaal: Winst yn hektyske wedstriid tsjin Den Bosch; promoasje hast binnen

Cambuur spile freedtejûn de útwedstriid tsjin hikkesluter FC Den Bosch. Doe't Cambuur nei 23 minuten al mei 2-0 foar stie, like it in maklike jûn te wurden, mar FC Den Bosch knokte werom. Nei in 2-2 rêststân, spilen beide ploegen in spektakulêre twadde helte, wêryn't Cambuur úteinlik de winst mei 5-3 pakte. Yn it Cambuur Sjoernaal wiidweidich omtinken foar dizze wedstriid.