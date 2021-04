Roeier Jan van der Bij pleatst him foar finale op Europeesk Kampioenskip

Yn it Italiaanske Varese pakten sy fuort de lieding en it like der op dat se mei gemak en op grutte ôfstân de heale finale winne soene, mar yn de lêste meters kamen trije boaten noch hiel tichtby. De earste trije giene troch, mar Nederlân hâldt de foarsprong op de nûmer twa Roemenië mei mar 27 hûndertsten ferskil. Poalen waard tredde, Switserlân foel krekt bûten de boat.



Yn de oare heale finale wie Grut-Brittanje hiel sterk en wiene yn de tiid ek wat sneller as Nederlân. Van der Bij waard ferline jier Europeesk Kampioen, mar doe die Grut-Brittanje net mei.



Snein binne de finalen. Ymkje Clevering roeit dan ek yn de finale yn de fjouwer sûnder stjoerfrou. Aletta Jorritsma docht itselde yn de Holland Acht.