Oekraynske flechtlinge blaast jongereinôfdieling ChristenUnie nij libben yn

It binne gjin maklike tiden foar Yaroslava. Der is spanning oer de mooglike útsetting en yn it azc dêr't sy no wennet hat krekt in grutte corona-úbtraak west. Op de freed fan it ynterview mei sy einliks wer nei skoalle ta, it kristlik gymnasium yn Ljouwert, Beyers Naudé. "De wifi in het azc is niet altijd even goed. Het beeld stoorde wel eens. Van de uitbraak zelf heb ik geen last gehad. Die was aan de andere kant van het azc."

Polityk

Stilsitte is dreech foar Tymts. Doe't se yn it azc fan Sint-Anne siet, is sy lid wurden fan de jongereinried fan de gemeente Waadhoeke. "Ik ben altijd al geïnteresseerd in politiek. In de jongerenraad heb ik geleerd hoe een gemeente werkt." Njonken dit wurk jout se ek swimles yn Tytsjerksteradiel. Mar no folget dus in nije stap yn de polityk. "Samen met Tjidsger en Maaike zijn we opnieuw begonnen. We willen jongeren stimuleren mee te doen en te interesseren voor de politiek. Ze leren hoe Nederland geregeerd wordt."