Omrop TIP: Jonge 'Beklimmers' yn Fryslân DOK

De titel fan dizze Fryslân DOK 'Go north, young man!' is ynspirearre op de jonge helden dy't it westen fan Amearika ûntdekke soene. 'Go West, young man!' In útdrukking út in oare tiid. Mar ek foar Fryske jongelju lei de takomst lang yn it westen fan it lân.

Ast jong bist en do wolst wat, moatst foaral nét op it Fryske plattelân hingjen bliuwe. Hop, de Ofslútdyk oer - dêr lizze de kânsen, dat is de takomst. Wat efterbliuwt binne 'de bliuwers'. Gjin kwalifikaasje dêr't de ambysje ôf spat. Der falle wurden as 'braindrain' en 'leechrin'. Hoe hâlde wy talintfolle jongerein yn Fryslân?