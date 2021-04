Autodieverij yn Drachten: plysje fynt stellen guod

De plysje fan East-Fryslân wie op syk nei de eigener fan guod dat yn de nacht fan freed op sneon fûn waard yn Drachten. It giet ûnder oare om in learen jas, in nij pear skuon, in telefoan en wat lytsjild. Neffens de plysje kaam it guod mooglik út auto's wei yn de omkriten fan de Klokhuislaan en de Stasjonswei.