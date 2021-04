Te min trochstreammooglikheden foar dakleaze jongelju yn Fryslân

Yn de nachtopfang yn Ljouwert is op dit momint per nacht plak foar seis jongelju yn in spesjale ôfdieling. Mar om plak te hâlden wolle begelieders en yntervinsjemeiwurkers it leafst sa gau mooglik in trochstreammooglikheid hawwe foar jongerein dy't yn de nachtopfang komt. Mar no is dat dreech.

Guliyev: "Het liefst proberen we dit binnen drie maanden te doen, dat lukt niet altijd. Er zijn te weinig mogelijkheden die dit soort jongens willen en kunnen begeleiden. De doelgroep verandert en er wordt niet goed genoeg mee veranderd."

Fraachtekens

Dit jier is der 3,5 miljoen euro om de dakleazens yn Fryslân oan te pakken. Dêrfan giet hast 1,3 miljoen nei it foarkommen fan dakleazens ûnder jongelju of ferbetterjen fan harren opfang. De fraach is of de 3,5 miljoen echt wat opsmite sil foar de jongerein dy't yn de nachtopfang komt. Kok set hjir syn fraachtekens by. "Daar is eigenlijk nog geen oplossing voor."