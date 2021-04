Henk de Jong jout lang om let ta: "It moat no wol hiel raar rinne, wolle we it net oprêde"

Cambuur stie al frij gau mei 0-2 foar, mar Den Bosch kaam yn de earste helte noch werom nei 2-2. Ek yn de twadde helte waard de 2-3 foarsprong wer lyklutsen troch de thúsploech. "Misschien doordat je op voorsprong komt, gaat er toch weer onbewust een beetje concentratie vanaf. Daardoor krijg je hem toch nog een keer tegen. Maar ik denk dat we al met al goed terug hebben gevochten en een knappe overwinning hebben geboekt uiteindelijk", seit oanfaller Ragnar Oratmangoen dêroer.

Hy skoarde freedtejûn twa kear, mar hie eins noch in kear skoare moatten. Op slach fan rêst kaam de oanfaller each yn each mei de doelman fan Den Bosch, mar hy woe it te moai ôfmeitsje. Ut de tsjinoanfal dy't dêrút kaam, skoarde Den Bosch. "Ik heb het nog niet teruggezien. Ik hoorde van Antonia ook dat hij vrij was. Dan moet ik daar een betere keuze maken. De keuze die ik nu maakte was niet de beste. Ik had hem hard in de hoek moeten schieten", seit Oratmangoen.

"Ragnar Oratmangoen moat him ôflizze nei Antonia. Dan is it 1-3. Dat moatst witte. Gelokkich sjit hy him yn it lêst binnen, want Korte stiet der dan ek hiel goed foar. Dat moatte we wol leare", seit trainer De Jong oer dy situaasje.