Yllegale stjoermêst by Spannenburch fuorthelle

Neffens it bedriuw wie de mêst tydlik as oerbrêging nei in nije stjoermêst yn Sleat, mar dat fûn it kolleezje net reden genôch om de yllegale situaasje bestean te litten.

It bedriuw krige in ultimatum en in twangsom oplein. As de mêst net binnen trije wiken fuorthelle wie, moast it bedriuw 2.000 euro de wike betelje, oant in maksimum fan 30.000.