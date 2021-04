Gemeente Noardeast-Fryslân moat miljoenen besunigje

It saneamde Integraal Huisvestingsplan foar it skoalbehâld, behear fan de diken, de keunstwurken, de ûnwissichheid yn de jeugdsoarch en it opnij ykjen fan it gemeentefûns drukke bot op de begrutting.

Tekoart hast 8 miljoen

As de plannen fan de gemeente trochgeane, driget der yn 2025 in tekoart fan 7.764.000 euro. It tekoart is net perfoarst driigjend te neamen, mar dan is ek de algemiene reserve 'opbrând'. Dy soe sûnder yn te gripen komme op -564.000 euro yn it jier 2025 en dat mei net neffens de wet. Dêrtroch wurdt it tekoart dus just wol driigjend. Yn de algemiene reservepot siet sa'n 16 miljoen euro oan Enecojilden.