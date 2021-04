Johnny Jansen foar noardlike derby tsjin FC Grins: "It moat effektiver"

Arjen Robben by Grins?

Wylst der by Hearrenfean praat wurdt oer it benutten fan de kânsen, giet it yn Grins allinnich mar oer Arjen Robben. De 96-fâldig ynternasjonal traint al in pear wiken folle bak mei en it momint dat hy syn rentree makket, komt hieltyd tichterby. Robben mei sels it momint bepale wannear't hy fit genôch is om opnommen te wurden yn de wedstriidseleksje. Jan Paul van Hecke soe it moai fine as Robben tsjin Hearrenfean ynfalle soe.