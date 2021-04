Sel easke tsjin âld-ynwenner fan Drachten (35) fanwegen ûntucht mei famke (14)

It Iepenbier Ministearje hat freedtemiddei 18 moanne sel easke tsjin in 35-jierrige âld-ynwennner fan Drachten. Hy wurdt derfan fertochte dat hy yn 2017, tegearre mei in oare man, twa famkes fan 14 mei nei in wenning in Drachten meinaam hat. Ien fan har soe ien fan de famkes ferkrêfte ha, de oare man soe oare ûntucht mei har plege ha.