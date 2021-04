Skûtsjeskippers melde harren massaal oan foar IFKS

De skippers hiene oant 1 april de tiid om harren oan te melden. De IFKS stiet pland foar de wike fan 7 oant en mei 14 augustus. Om't it lêste kampioenskip yn 2019 holden waard - fanwegen de coronakrisis gie it kampioenskip ferline jier net troch - ha wy de belangrykste feroaringen yn de float op in rychje set.

De float fan de famylje Heerschop

Hy sylde al sûnt 2003 mei de Wylde Wytse, mar Sikke Heerschop fûn in oar skûtsje yn Ingelân en wol dêr de kommen jierren op fierder. It skip hat de tapaslike namme 'Ingelskman' krigen. Soan Wytse Heerschop, oant no ta skipper op de Woeste Ånne, nimt de Wylde Wytse oer, mar brûkt de wikseling foar in lyts earbetoan oan heit Sikke: it skûtsje hjit no 'Us heit'. Dat betsjut dat de Woeste Ånne foar de kant komt te lizzen. Foar de leafhawwer: hy stiet te keap.

Gjin frouljusskûtsje mear

It skûtsje dat fjouwer jier lang folslein troch froulju syld waard, docht net langer mei oan de IFKS. Skipper Alisa Stekelenburg makke nei it kampioenskip fan 2019 bekend dat it team ophâldt om mear tiid foar oare saken oer te hâlden. "We soenen dit foar fiif jier dwaan, mar it kostet in soad tiid en ik wol ek graach mei myn hús oan de gong. Mar we hawwe wis in prachttiid hân", fertelde Stekelenburg doe.

Team Emanuel fierder op de Drie Gebroeders

De Emanuel, it skûtsje wêr't skipper Merijn Olsthoorn yn 2017 kampioen mei waard, ferdwynt út de float. Ek de skipper sels makke ein 2019 bekend op te hâlden mei de IFKS. Aeger van der Hoeff nimt it helmhout fan him oer, mar dat wurdt wol it helmhout fan de Drie Gebroeders.