Mei de kamper op fakânsje yn eigen lân: "Minder Duitsers, meer Nederlanders"

Koning fernimt sels ek dat it benammen Nederlanners binne dy't op syn kamperplak oernachtsje. "Je merkt met de corona dat mensen in eigen land blijven. We zien dit jaar weinig Duitsers en Belgen. Maar ze komen alsnog overal vandaan, uit heel Nederland maar ook uit Friesland zelf."

Ien fan de kampers dy't dizze dei op Stoutenburght stiet, is fan de famylje Mulder út Leerdam. "We hebben een kachel, dus het valt mee hoe koud het is. En dit is ideaal, als we willen kunnen we binnen vijf minuten wegrijden. Dan blijven we ergens één of twee dagen, fietsen we wat, en gaan we weer verder. Heerlijk. We hebben ook het voordeel dat we tot de grijze golf behoren, dus we kunnen buiten de drukke vakanties om ertussenuit. Deze camperplaats is mooi groen, lekker rustig. Je kunt hier mooi fietsen, richting Giethoorn of de bossen. We zullen hier nog wel eens vaker komen."