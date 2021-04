Roeister Ymkje Clevering nei finale op Europeesk Kampioenskip

Clevering wûn mei de Nederlânske boat ek harren heat, yn in tiid fan 6.38,50. Se wiene hast trije sekonden rapper as Grut-Brittannië. Yn it foar wist Nederlân, dat de lêste twa jier Europeesk kampioen waard, net krekt hoe't goed as de Britten wêze soene, omdat dy op it lêste EK troch corona net meidiene. Yn de oare heat wûn Ierlân mei in rappere tiid: 6.36,98. Snein stiet de finale pland om 13.21 oere.