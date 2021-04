Earste besiker foar Museumhûs Van Eysinga komt net opdaagjen

It Van Eysingahûs hat de Fryske primeur. As iepen monumint is it museum yn dizze proefmoanne as ien fan de earsten oan bar. De oare musea yn Fryslân dy't selektearre binne foar de proef binne it Jopie Huismanmuseum yn Warkum en it Frysk Museum yn Ljouwert. Sy hawwe beide harren proefiepening op 19, 20 en 21 april. It Frysk Museum mei dan 250 minsken talitte, it Jopie Huismanmuseum 125.

It Van Eysingahûs wie foarhinne ûnderdiel fan it Frysk Museum en is no besit fan feriening Hendrick de Keyser. It Museumhûs wol graach wat bekender wurde yn Fryslân sels en dêr dizze testiepening foar brûke.