Fryske sikehûzen skale soarch ôf fanwege tanimmende coronadruk

In wurdfierder fan it sikehûs fan It Hearrenfean meldt dat de soarch dêr al behoarlik ôfskaald is. Fierdere ôfskaling is op dit stuit net oan de oarder, "maar we zien de bui hangen", meldt de wurdfierder, seker no't der ferrommingen yn it foarútsicht steld wurde. De coronabêden dêr binne hast altyd allegearre beset.

It Ljouwerter sikehûs MCL skaalt de coronasoarch wol op: der komme bêden by op de ic, nei in fraach fanút de lanlike stjoergroep, mar neffens in wurdfierder moat dat kinne sûnder de reguliere soarch ôf te skalen. "We moeten het per dag bekijken. Het is heel spannend. Er komt een piek aan."

Ferrommingen fan de maatregels

Wylst yn alle gefallen twa Fryske sikehûzen de soarch fierder ôfskale, wurdt der yn Den Haag praat oer it ferromjen fan de coronaregels. Earder op de dei sei longdokter Wouter van Geffen fan it MCL al dat dat dat te betiid is. "Alles wordt geraakt als je weer een enorme toestroom van patiënten krijgt, die eigenlijk nu nog te vermijden is."

"Je kunt maar op een plek tegelijk zijn. Als ik op de corona-afdeling sta, kan ik niet de longkankerafdeling staan, waar ik normaal het meeste werk verricht. Datzelfde geldt voor mijn collega's en verpleegkundigen van andere afdelingen", seit Van Geffen.