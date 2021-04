Neist skries wol Fûgelbeskerming no ek har eigen Aanvalsplan Grutto rêde

It plan is in inisjatyf fan âld-minister Pieter Winsemius, It Fryske Gea, de Friese Milieu Federatie en Vogelbescherming Nederland. It wurdt breed droegen troch oare natuerorganisaasjes, mar ek troch de lânbousektor en seis provinsjes.

It giet min mei de greidefûgelstân en de skries (de nasjonale fûgel) ferdwynt stadichoan út ús lân. En just yn ús lân briedt leafst 80 persint fan de Europeeske populaasje. Dat makket de ferantwurdlikens neffens de partijen grut.