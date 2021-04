Plysje siket automobilist nei oanriding mei 9-jierrige fytser

It jonkje ried op in oerstekplak op de krusing fan de Frittemastate mei de Camminghaburg. Hy hie foarrang, mar de automobilist seach him nei alle gedachten oer de holle. Nei de oanriding hold de automobilist stil om by de jonge te sjen. Dêrnei ried er wer fuort, sûnder syn gegevens efter te litten.

De jonge is kontrolearre troch ambulânsepersoniel, mar rekke net ferwûne. Syn fyts rekke wol skansearre. De plysje wol yn kontakt komme mei de bestjoerder en ropt him op him te melden. Ek tsjûgen wurdt frege kontakt op te nimmen mei de plysje. It soe gean om in wite Peugeot.