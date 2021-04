UPDATE: Kontener mei bakoalje út it wetter helle yn Dútslân

De kontener mei brûkte bakoalje dy't yn de Noardsee dreau, is yn Dútslân út it wetter helle. Dat meldt de Kustwacht. It is ien fan de fiif konteners dy't woansdei oerboard sloegen fan it skip Baltic Tern. De Dútske autoriteiten bekroaden har om dy kontener nei't dy nei Dútske wetters dreaun wie.