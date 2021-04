Kontener mei bakoalje út it wetter helle yn Dútslân

It is noch altyd ûndúdlik hoe't it kin dat de konteners oerboard sloegen. Minsken fan de ynspeksje leefomjouwing en transport binne al twa dagen dwaande mei ûndersyk op it skip dat de konteners ferlear. Se besjogge de technyske steat fan it skip, en kontrolearje ek oft alle dokuminten op oarder binne.

It skip leit no yn de haven fan Rotterdam. Tongersdei ha de ynspekteurs ek al op it skip west, mar doe is it ûndersyk net ôfmakke, omdat der mear partijen oan board wiene, dy't ûndersyk diene. Dat soe gean om minsken fan de plysje, en de fersekeringsmaatskippij.