Plysje rôlet himpkwekerij op; man út Opsterlân oanhâlden

De plysje brocht earder al in besite oan de man syn wente, mar koe doe net nei binnen ta gean. Se wiisden de fertochte derop dat it hawwen fan in himpkwekerij strafber is.

Fierder ûndersyk smiet mear oanknopingspunten op, wêrtroch't de plysje de wente wol yngean koe. Dêr waard de yllegale himpkwekerij oantroffen.