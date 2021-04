Longdokter oer klachten nei corona: "Je ziet veel angst terug"

Eangst sjogge je in protte, seit Kuijvenhoven. Benammen by pasjinten dy't op de intensive care leine. "Maar ook bij mensen die het al gehad hebben en bang zijn om het opnieuw te krijgen. En zelfs familieleden van mensen die op de intensive care lagen. Stemmingswisselingen zijn wat lastiger aan te wijzen, maar ik zie zeker patiënten die een verminderde gemoedstoestand hebben en depressiever zijn."

Ferjitlikens en min sliepe

Dat uteret him wer yn oare klachten, leit Kuijvenhoven út. "Je hoort vaak dat mensen slecht slapen, dat komt deels door angst en deels door alles wat ze meegemaakt hebben. Maar we horen ook ontzettend veel vergeetachtigheid. Mensen kunnen op de korte termijn minder goed onthouden, kunnen moeilijker op woorden komen of raken de draad van een verhaal kwijt."

Foaral by de minsken dy't goed siik west hawwe troch it coronafirus, kinne de kognitive fermogens oantaast wêze. "Het komt vaker voor bij mensen die op de intensive care lagen. Maar het zou ook best kunnen zijn dat het toch met het virus zelf te maken heeft. Men heeft voor dit onderzoek naar zes maanden gekeken in een grote database in Amerika. De coronapatiënten hebben ze vergeleken met personen die te maken hadden met een griepvirus of met andere longvirussen. Je ziet dat er opvallend meer psychiatrische en neurologische klachten."

Ferrommingen

It kabinet hat foar de ein fan dizze moanne wer nije ferrommingen oankundige. Terrassen soene wer iepen meie, mar sikehuzen binne dêroer ferbjustere. "Ik deel de mening wel," seit de longdokter. "Ik zie de versoepelingen wel met angst en beven tegemoet. Je ziet in het ziekenhuis dat er op de toppen van het kunnen gewerkt wordt, er worden weer meer ic-bedden vrijgemaakt voor coronapatiënten en er zijn nog altijd veel opnames. Dus ik houd mijn hart vast als alles weer open gaat. Het zijn politieke besluiten, al snap ik ook dat mensen een grote behoefte hebben aan meer vrijheid."