Roeister Ymkje Clevering: "Ik kom hjir om te winnen"

Wat binne krekt jim konkurrinten?

Roemenië en Dútslân einigen foar ús. Mar we sieten echt hiel ticht efter de nûmer 2, Dútslân. Ruslân siet efter ús. Italië is ek wol ynteressant, want dy hawwe no foar it earst ek in acht-boat. En Grut-Brittannië die troch corona oan it lêste EK net mei, dus we witte net krekt hoe goed oft sy binne. Mar sy ha wol echt as roeibûn de neidruk lein op de fjouwer-boaten. Wylst Roemenië krekt de fokus leit op de acht.

Hoe sit dat krekt by jim mei de kwalifikaasje foar de Spelen?

Wy hawwe ús noch net pleatst. Dat wurdt noch spannend. 15 oant 17 maaie is in Olympysk Kwalifikaasje Toernoai yn Luzern yn Switserlân. Dan kinne noch twa boaten harren pleatse. Dit toernoai is ek dêrom wol belangryk. Want fan de lannen dy't op it EK meidogge, hat allinnich Grut-Brittannië him pleatst foar de Spelen. Roemenië en Dútslân dus noch net en dy sieten op it EK fiif moannen lyn foar ús. En dêr komt yn Luzern dan Sina ek noch by. Der meie yn totaal sân boaten nei Tokyo, allinnich Grut-Brittannië, Australië, Amearika, Nij-Seelân en Kanada hawwe harren no pleatst.

Jim hawwe noch in jonge ploech. Betsjut dat dat jim noch hiel bot groeie kinne?

Ja, en ek wol omdat we ferline jier noch mar koart byelkoar sieten. Troch corona hawwe wy mei dizze groep mear traind en hawwe we in heal jier langer byelkoar west. Dat kin wol in foardiel wêze.

Bisto de âldste?

Eeeehm, dat tink ik wol ja.

Wat seit dat?

No ja, ik sit mei Karien Robbers op slach. Mei Karien haw ik yn de dûbel twa roeid op de Spelen yn Rio. We sette it ritme hiel dúdlik del, sadat de rest fan de boat dat ritme folge kin. Ik moat Karien in bytsje oanjeie. Foaral op mominten dat it moat. En fierder rêstich bliuwe. Dizze groep is wol lykweardich. It fielt net as haw ik in liedersrol, mar we nimme wol wat ûnderfining mei fansels.

Hoe komst yn de Holland Acht?

Nei it EK hawwe we de groep in bytsje útwreide. Nei tolve minsken. Yn jannewaris gongen we op trainingskamp yn Sevilla. Dan dogge we seleksjewedstriden, roeie we op in ergometer en dêrnei wurdt dan de kar makke foar dizze acht. Sa binne der twa oare famkes yn de boat kaam dy't by it foarige EK net meidiene. Op de ergometers hat elk dit jier persoanlik rekôrs helle.

Wie dat foar dy dan ek noch spannend?

Ik haw wol in soad testen dien en wit dat ik sterker wurden bin. Dus ik wist dat ik der wol by kaam.

Bist no blessuerefrij?

Ja, it giet wol aardich.

Wol aardich?

Ja, hahaha. Ik haw it ûnder kontrôle. Ja, nee, ik wit net, it giet wol goed.

Foar de Spelen yn Rio yn 2016 rekkest oertraind. Is dat foarby?

Ja, seker! It jier nei Rio haw ik dermei dwaande west om te sjen wat ik kin. Ik tink net dat soks my wer oerkomt. Ik haw noch wolris lêst fan 'e rêch, mar dat is no okee.

Wêrom net?

Ik tink dat ik myn lichem no folle better ken. Ik tink dat de hiele dynamyk yn de groep feroare is en ik tink dat dat de foarige kear ek wol meispile. It is no wol in iepen klimaat. Ik tink dat ik no folle beter wit dat, as ik ris in kear wurch bin, it dan ek tefolle is. En alle Nederlânske ploegen dogge it no ek hiel goed. Dat helpt fansels ek mei. Dat soarget foar in goed trainingsklimaat.

Hoe is de foarm?

Ik hear eltsenien sizze dat der no in acht leit dy't noch noait sa goed west hat.

Wannear bist tefreden?

We gean der natuerlik wol hinne om earste te wurden. Ik tink wol dat de boaten tichtby elkoar lizze. We moatte earst mar ris goed farre. Mar úteinlik giet it wol om dy race oer fiif wiken. Dizze race kinne we goed brûke om better te wurden en dit is in leuke meting.