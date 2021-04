LTO wol tekoart oan romte yn Nederlân oanpakke troch ynpoldering

Tineke de Vries fan LTO erkent dat der yn Nederlân in tekoart oan grûn is. Mar neffens har hawwe ek de boeren ferlet fan mear romte om harren te ûntwikkeljen en natuerynklusiver en biologysker te buorkjen, sa't de Europeeske Uny wol. De Vries fynt dêrom dat serieus sjoen wurde moat nei mooglikheden om, lykas yn it ferline, Nederlân grutter te meitsjen troch lânwinning.

"Wêrom dogge wy net wat wy al iuwen dien hawwe: grûn der by meitsje!" De Vries tinkt dan net oan de Waadsee, mar oan de Noardsee. "Lânwinning op see is net allinnich goed foar de lânbou, mar ek foar huzebou, rekreaasje en natuer."

"Boer is part fan oplossing"

It Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) lit yn in reaksje witte dat se it grutte belang fan de itensproduksje misse yn it advys fan it planburo. It NAV fynt dat it tiid wurdt foar in fûnemintele diskusje oer it grutte belang fan it produsearjen fan iten yn eigen lân.

Beide boere-organisaasjes binne fan betinken dat de fruchtbere Nederlânske lânbougrûn behâlden wurde moat foar de lânbou. "De boer is net it probleem, mar ûnderdiel fan de oplossing", seit De Vries. "Op boerelân fine je greidefûgels, yn sinneparken en yn de stêd sjoch ik se net. Lânbougrûn is ek hiel wichtich foar de wetterhúshâlding."