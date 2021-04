Plysjehelikopter hat twadde kontener fûn op Noardsee

De plysje hat mei in helikopter de twadde kontener dy't oerboard slein is fûn yn de Noardsee. It giet om in saneamde 'tanktainer' mei bakoalje. Tongersdeitemoarn waard de kontener mei aceton al fûn. It skip Baltic Tern hat fiif konteners ferlern: ien mei aceton, ien mei bakoalje, ien mei pallets en twa mei houtfezels. Neffens de Kustwacht is needhelp-sleepboat Guardian ûnderweis om de kontener op te sykjen.