Fryske Molukkers sjogge werom op 70 jier famyljeskiednis yn Nederlân

De 69-jierrige Joseph Maatita fan Easterwâlde is yn Fryslân berne en groeide op yn in Molukske wenwyk yn it doarp. Noch altyd wenje der in soad Molukkers, wat ek dúdlik wurdt as je troch de wyk rinne: de kleuren fan de Molukske flagge sjogge je yn de boarterstún en mei fjouwer kleuren tape op lantearnepeallen. Hjir en dêr sjochst buordsjes mei 'Maluku' foar de ruten.

Pine yn de genen

"Ik heb een Moluks hart. Ik voel me ook Molukker. Ik heb het goed in Nederland, maar ik voel me hier niet thuis. Nederland heeft de eerste generatie bedonderd. De Molukkers hebben altijd gevochten voor de Nederlandse kroon en toen ze hier kwamen zijn ze ontslagen. Ze zijn bedonderd en hun terugkeer is nooit gerealiseerd en dat doet pijn. Die pijn zit in de genen van alle Molukkers." Maatita wol dat Nederlân, Yndonesië en de Feriene Naasjes regelje dat der 70 jier nei dato in Molukske Republyk realisearre wurdt. "Ik ben niet iemand van opgeven. Ik ga door."