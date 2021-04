Nijste trein Arriva klear foar elektryske takomst

By eltse stoel in eigen stekker of usb-oansluting. In taffeltsje foar de laptop en in stiltekûpee mei eigen lampkes foar de reiziger. It binne in pear fan de noviteiten yn de nijste trein fan ferfiersbedriuw Arriva: de WINK-trein. WINK stiet foar in ynnovative trein dy't maklik oan te passen is.