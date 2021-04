Oftellen nei titel Cambuur begjint, mar Henk de Jong wol rêst

Henk de Jong begjint nei alle gedachten mei deselde opstelling as tsjin Excelsior. Dat betsjut dat der ek wer in basisplak is foar linksback Alex Bangura. Hy lit him net gek meitsje as it giet om mooglike promoasje: "We kijken gewoon van wedstrijd tot wedstrijd. Als we vrijdag drie punten pakken, doen we goede zaken. Dat is het belangrijkste. En als onze concurrenten dan punten laten liggen, dan is dat extra goed voor ons."