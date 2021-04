Fertochte fan terreur yn Irak oanholden yn azc fan Sint-Anne

De rjochter-kommissaris fan de rjochtbank yn Rotterdam hat de man foar twa wiken fêstset.

Neffens it Iepenbier Ministerje binne der oer de man ferskillende meldingen binnenkaam by de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), en de plysje. De fertochte soe by in rebellegroep heard ha, dy't him fersette tsjin it rezjym fan presidint Assad fan Syrië. Hy soe ek belutsen west ha by de terroristyske organisaasje Jabhat al-Nusra.