Politike fragen oer mooglik ferdwinen streekkranten fan NDC

NDC is koartlyn oernaam troch it Belgyske Mediahuis, dat al langer dwaande is om wykkranten te ferkeapjen. It docht bliken dat winst mei de lytse kranten suver net mooglik is fanwegen de tsjinfallende advertinsje-ynkomsten. Neffens RTV Noord is it net de bedoeling dat NDC noch in part fan de kranten behâldt: it is alles of neat. It giet ek om kranten yn Grinslân en Drinte. De ceo hat oan RTV Noord witte litten dat oernamepartijen 'niet in de rij staan'. Binnen it personiel fan NDC is der ûnrêst oer it ôfstjitten.