Finansjele problemen by froulju SC Hearrenfean: "Paar spannende maanden voor de boeg"

"De nood is weer hoog", fertelt Roosenburg oer de situaasje. "Liquiditeit is altijd het zwaard van Damocles dat boven de Heerenveen-vrouwen hangt. De stichting bestaat nog maar twee jaar, waarvan we het grootste deel van de tijd in corona zitten. We zijn super kwetsbaar, dat waren we al voor corona want we hadden geen vet op de botten, maar nog wel heel strijdbaar."

'Ons kapitaal staat op het veld'

De stifting wurket mei in begrutting dy't boppe de seis ton leit. It finansjele gat is neffens Roosenburg likegrut as 'tweeënhalve maand op de begroting'. Dat de stifting dat bedrach tekoartkomt, is te ferklearjen, seit Roosenburg. "Dat komt ongeveer overeen met wat we hadden bedacht in de lounge in het Abe Lenstra Stadion." Sûnt de simmer fan 2019 hawwe de Feanfroulju de beskikking oer in businesslounge yn it Abe Lenstra Stadion. Dy kin ferhierd wurde en sa kin der jild fertsjinne wurde. Mar trochdat de stadions al in jier leech binne, rint de stichting dy ynkomsten mis.

It grutste part fan de kosten is de klup kwyt oan de spylsters en de technyske stêf. Bestjoersleden en oare frijwilligers fertsjinje neat. "Ons kapitaal staat op het veld, salaris is onze grootste kostenpost." Kinne de spylsters de kommende moannen wol gewoan harren lean krije? Roosenburg: "Dat is al maanden spannend, maar dat is ook al maanden gelukt." En dus ferwachtet de foarsitter dat dat de kommende moannen ek slagje sil.