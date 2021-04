Wetterskip Fryslân docht mei oan langer, wiidweidiger coronaûndersyk rioelwetter

Wetterskip Fryslân leveret sûnt septimber ferline jier twa kear wyks meunsters fan alle 27 Fryske rioelwettersuveringen oan it RIVM. Dat moat tenei alle dagen wurde, sa is ôfpraat mei in ministearje.

Lanlik dogge noch net alle rioelsuveringen mei. No is dat 75%. De kommende tiid sil der in útwreiding wêze nei alle 314 rioelsuveringen yn Nederlân. En der sille net mear twa kear wyks, mar alle dagen meunsters nommen wurde.

De mjittingen binne in wichtige oanfolling op de oare ûndersiken nei corona. Mei help fan rioelwetterûndersyk wurdt de fersprieding fan it firus yn de gaten hâlden. Boppedat kin sa dúdlik wurde hokker ferskate farianten fan it firus der binne.

Rioelwetterûndersyk kin yn de takomst ek op oare manieren ynset wurde om te sjen hoe't it mei de folkssûnens giet.