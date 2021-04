Auto einiget yn sleat nei oanriding yn Snits; twa ferwûnen

Ferskate helptsjinsten waarden oproppen, ek de traumahelikopter. Dy hoegde úteinlik net te kommen, mar it ambulânsepersoniel hat wol twa minsken behannele. Sy binne letter oerbrocht nei it sikehûs.

De Groenedijk hat in skoftke ticht west. De oarsaak fan it ûngelok is noch net bekend.