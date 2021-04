Omrop TIP - Romantyk fan it NNO live by Omrop Fryslân

In fleuchje Romantyk... dat biede it Noord Nederlands Orkest en Omrop Fryslân op 8 april mei in konsert dat live te folgjen is. It NNO spilet ûnder lieding fan Hartmut Haenchen en mei sopraan Annemarie Kremer, wurken fan Wolf, Strauss en Tsjaikovski. It konsert is fan 20.00 oere ôf live te folgjen op telefyzje en online op Omropfryslan.nl en op de Omrop-app.