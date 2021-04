Ynhâld konteners Baltic Tern bekend, ien mei 'used cooking oil'

Ien fan de fiif konteners is wol fûn. Dat is de kontener dêr't aceton yn sit. In sleepboat fan de kustwacht hat dy kontener fêst makke mei tou. Se besjogge no hoe't se dy feilich bergje kinne.

De oare fjouwer konteners binne noch spoarleas. Yn ien sit dus 'used cooking oil'. Yn twa sitte houtfezels en dan is der ek noch ien mei pallets. It is noch net dúdlik wat der op dy pallets sit.