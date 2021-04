Stâl fol jong spul, mar gjin besikers by bernebuorkerij Ljouwert

It is in drokte fan komsa yn de stâlen fan de bernebuorkerij yn Ljouwert. It is healwei njoggenen, en dus tiid foar wat fretten foar de geiten. De biologyske klok fan de bisten is goed ôfsteld, want se 'roppe' al sagau't Germ Reitsma de hoksdoar iepen docht. It is deistige kost foar Reitsma, want nettsjinsteande de sluting fan de buorkerij fanwege corona, moat it wurk wol gewoan trochgean.

Njonken it lawaai fan de bisten is it stil op it kompleks. De boarterstastellen bliuwe leech, no't de coronamaatregels it net tasteane dat der besikers komme. Hjir en dêr skarrelet in meiwurker om dy't foar de bisten of it ûnderhâld soarget. Al sûnt desimber meie der gjin bern mear delkomme om de ezels, kninen en geiten oan te krûpen. In klap foar de buorkerij, benammen ek om't se ferline jier derop ynset hiene om krekt yn dizze maitiidsperioade wer folslein iepen te wêzen. "De bernebuorkerij is eins it wichtichst yn de maitiid, mei al dat jonge spul. It is no it twadde jier op rige dat it eins net besjoen wurde kin troch de minsken."