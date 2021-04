Drinkwetterrûte Flylân kuierje of fytse: provinsje helpt eilân op wei

De oanlis fan de Flylanner wetterrûte kostet mei-inoar hast 250.000 euro. De provinsje betellet dêr goed 70.000 euro oan mei út it Iepenmienskipsfûns.

Oare projekten dy't ek jild krigen hawwe út de provinsjale IMF-pot, binne ûnder oare: röntgenapparatuer by in húsdokter op Skylge mei ferbining mei it Antoniussikehûs yn Snits. Pasjinten hoege dan net mear nei de fêste wâl. Fierders in indoor midgetgolf-lokaasje op It Amelân mei dêryn ek in streekwinkel, en in Plastic Fles-tival, ek op It Amelân. En ek noch in spesjaal programma fan de brune float om te farren mei skoalbern.

Oanfraach stiet wer iepen

Oanfragen yntsjinje foar nije IMF-subsydzjes kin meikoarten wer. De projekten moatte de leefberheid ferbetterje. Sûnt koart is it ek mooglik gading te meitsjen nei de IMF-subsydzje as de inisjatyfnimmer in nij produkt op it eilân yntrodusearret.