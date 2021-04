Nije BioLNG-sintrale op Enerzjykampus yn Ljouwert

De sintrale ferget in ynvestearring fan sa'n 40 miljoen euro en wurdt boud op in stik grûn fan trije en in heal hektare oan it Van Harinxmakanaal. De sintrale moat draaie op stront en reststreamen sa as kofjegrom, weetresten, plantaardige oaljeresten en bermgers. It materiaal sil foar it grutste part mei frachtweinen oanfierd wurde.

De sintrale wurdt boud troch it Fûns Skjinne Fryske Enerzjy, projektûnwikkelder D4 (ûnderdiel fan duorsum yngenieursburo Ekwadraat), BioLNG-produsint Rolande en bou- en eksploitaasjebedriuw Mele.