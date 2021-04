PODCAST Smokkelbern #1: "Ben ik hier bij Flim?"

Yn 1942 begûnen studinten út Amsterdam en Utrecht mei it rêden fan Joadske bern, om se út hannen fan de Dútsers te hâlden. Se smokkelen de bern, mei de trein of boat, nei pleechgesinnen op it plattelân. Sa oerlibben hûnderten Joadske bern yn Fryslân de oarloch.

Hoe hawwe se dy tiid belibbe, dat se ûnderdûkt sieten by in Fryske famylje? En hoe gie it letter mei se?