Kontener mei aceton oantroffen troch kustwacht, fjouwer oare konteners spoarleas

Ien fan de fiif konteners dy't boppe It Amelân yn see bedarre is, is feilichsteld troch de kustwacht. It giet om in kontener mei aceton. In grutte sleepboat fan de kustwacht hat in tou oan de kontener fêstmakke. De fjouwer oare konteners binne poater. Se binne net mear sjoen. Trije dêrfan sitte wol mei drûch guod, en ien kontener is leech.