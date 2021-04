PBL: Boeren moatte lânbougrûn ynleverje foar hûzen en natuer

Dat stiet neffens de Volkskrant yn it rapport Grote opgaven in een beperkte ruimte, dat it Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) dalik presintearret. It PBL is de wichtichste adviseur fan it Ryk op it mêd fan romtlike oardering.

Neffens it PBL stiet it nije kabinet foar driuwende karren by de takomstige ynrjochting fan Nederlân. Oant 2030 moatte der in miljoen hûzen by komme, der is nije natuer nedich, der wurdt romte socht foar wynmûnen en sinneparken, en der binne gau maatregels nedich om de gefolgen fan it opwaarmjen fan de ierde tsjin te gean.

'Te lang wachte mei drege besluten'

Dat is in "ingewikkelde puzzel", seit it PBL, want yn in lyts lân kin net alles tagelyk. It nije kabinet moat knopen trochhakje, seit PBL-ûndersiker David Hamers. Hy is ien fan de skriuwers fan it rapport. De polityk hat neffens him drege besluten te lang foar him útskood.