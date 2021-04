Stichting De Noordzee wol aksje tsjin kontenerskippen: "Nog 800.000 kilo afval in zee"

Safolle konteners as de MSC Zoe begjin 2019 ferlear (342), sa raar giet it dizze wike net. Mar it makket alle partijen dy't har ynsette om nije kontenerrampen foar te kommen wol mismoedich. "Kijk naar het aantal incidenten", seit Van Galen. "De Baltic Tern die containers verliest, de Escape die rondjes heeft gedraaid en een stuurloos schip bij Noorwegen. Allemaal tegelijk."

'Minister hat te min dien'

Van Galen fynt dat minister Van Nieuwenhuizen fan Ynfrastruktuur te min dien hat mei de oanbefellings fan it ûndersyksrapport nei oanlieding fan de MSC Zoe. "Die ramp hebben we nog vers in het geheugen, er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar de oorzaak. Er is ook een motie geweest om de Kustwacht meer bevoegdheid te geven, maar die is nog niet uitgevoerd. Ik weet niet waarom de minister dat nog niet heeft gedaan", seit Van Galen. De Onderzoeksraad spruts ek út dat kontenerskippen net mear oer de ûndjippe, súdlike rûte farre moatte.

No is it noch sa dat de Kustwacht allinnich noch mar advys jaan kin as in skip by Teksel kiest tusken de noardlike of súdlike farrûte boppe de Waadeilannen. Ut ûndersyk fan ûnder oare MARIN is dúdlik wurden by watfoar weagen it net mear feilich is om te farren op ien fan de rûtes. Mar fierder as in advys giet it net, úteinlik bepaalt de kapitein sels wat er mei dat advys docht.