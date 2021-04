Kafeehâlder Baard krijt foarearst gelyk fan rjochter

Ein ferline jier wie der in soad stress by de famylje Prins. Saaklik wie it in minne tiid fanwege it coronafirus en dan wie Cobus ek noch siik. Der wiene petearen tusken de stichting fan it doarpshûs en de eksploitanten om in nije hierder te sykjen dy't it kafee runne koe. Dy partij waard fûn en soe fan 1 maaie ôf begjinne.

Cobus en Aggie hawwe, sa sizze sy, 50.000 euro ynvestearre yn it kafee en de nije eigeners moatte neffens har wol ta de bûse om saken oer te nimmen.

"De wet is helder," seit de rjochter, allinnich de hierder kin ek echt de hier opsizze. De partijen sitte dus noch oan inoar fêst en krije twa wiken de tiid om in oplossing te finen. Oft dat slagget, is de fraach.